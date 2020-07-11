Kırıkkale'de ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
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Kırıkkale'de ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
11.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:51

Kırıkkale'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bir ruhsatsız silah ile boş şarjör, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. ve S.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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