Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı
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Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı

13.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:52
Kırıkkale'de riskli yolcu taşıyan otobüsteki tüm yolculara yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine, Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezince otobüsteki tüm yolculara yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine, Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezince otobüsteki tüm yolculara yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı.

Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında, Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptığı HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunu belirledi.

Jandarma ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri refakatinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen, otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Durumları riskli çıkan 2 yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen otobüs görevlileri ve yolcular, test sonuçlarının negatif çıkmasıyla yurttan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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