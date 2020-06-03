Kırıkkale'de resim etkinliği düzenlendi Akşemsettin Ortaokulunca Büyük Şehir Parkı'nda özel eğitim ve normal öğrencileri için "resim yapma" etkinliğinden görüntüler Öğrencilere maske, balon, defter dağıtılması Öğrencilerin resim yapması Müdür yardımcısı Kübra Yıldız'ın konuşması 5.

Akşemsettin Ortaokulunca Büyük Şehir Parkı'nda özel eğitim ve normal öğrencileri için "resim yapma" etkinliğinden görüntüler

Öğrencilere maske, balon, defter dağıtılması

Öğrencilerin resim yapması

Müdür yardımcısı Kübra Yıldız'ın konuşması

5. sınıf öğrencisi Ceren Yurdakul'un konuşması - Kırıkkale'de resim etkinliği düzenlendi

Kırıkkale'de Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş grubundaki çocuklar, tekrar dışarı çıkmanın keyfini yaşadılar.

Çocuklar özellikle Büyük Şehir Parkı başta olmak üzere parklarda ve meydanlarda yoğunluğa neden oldu.

Akşemsettin Ortaokulunca Büyük Şehir Parkı'nda özel eğitim ve normal öğrencileri için resim yapma etkinliği düzenledi. Öğretmenler tarafından maske, resim defteri, kalem ve balon dağıtılan öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre oturdukları çimlerin üzerinde resim yaptı.

Müdür yardımcısı Kübra Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında özel eğitim sınıfı da bulunduğunu belirtti.

Etkiliği özel eğitim öğrencilerini de düşünerek düzenlediklerini vurgulayan Yıldız, "Özel eğitim sınıfımızdaki öğrencilerimizi buraya getirerek onlarla bir faaliyet düzenlemek istedik. Sonra ortaokul öğrencilerimizi de getirdik. Çocuklar 3 aydır evlerinde sıkıldılar, okuldan ve birbirlerinden uzaklaştılar. Bu ortamda hem birbirlerini, hem de öğretmenlerini görsünler istiyoruz. Özellikle özel eğitim öğrencileri bu tür süreçlerde çok kolay okuldan uzaklaşabiliyorlar ve soğuyabiliyorlar." diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Ceren Yurdakul da "Salgın günlerinde evde çok sıkılmıştım. Öğretmenlerimiz bu etkinliği düzenlediği için çok sevindim. Arkadaşlarımla birlikte olduğum için çok mutluyum. Burada arkadaşlarımızla resim yapıyorum." dedi.

Kaynak: AA