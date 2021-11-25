Kırıkkale'de refüjdeki su kanalına düşen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı - Haberler
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Kırıkkale'de refüjdeki su kanalına düşen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de refüjdeki su kanalına düşen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki su kanalına düşmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki su kanalına düşmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

İ.B. (30) idaresindeki 06 ET 0906 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Ulaş köyü yakınlarında refüjdeki su kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki L.B. (28), K.B. (2), A.B. (57), S.B. (50) ile N.Y. (46) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Araçtakilerin Çorum'un Sungurlu ilçesindeki yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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