Kırıkkale'de radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza - Haberler
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Kırıkkale'de radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza

Kırıkkale'de aracında radar tespit cihazı bulunduran sürücüye 5 bin 539 lira ceza yazıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de aracında radar tespit cihazı bulunduran sürücüye 5 bin 539 lira ceza yazıldı.

Trafik polisi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında uygulama yaptıkları sırada bir pikabı durdurdu.

Ekipler, yaptığı incelemede, araçta radar tespit cihazı takılı olduğunu belirledi.

Sürücüye 5 bin 539 lira trafik cezası kesildi.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen sürücü A.U.T hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Ankara, Güncel, Haberler

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