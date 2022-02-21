Kırıkkale'de radar tespit cihazı kullanan sürücüye ceza
AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de aracında radar tespit cihazı bulunduran sürücüye 5 bin 539 lira ceza yazıldı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de aracında radar tespit cihazı bulunduran sürücüye 5 bin 539 lira ceza yazıldı.
Trafik polisi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında uygulama yaptıkları sırada bir pikabı durdurdu.
Ekipler, yaptığı incelemede, araçta radar tespit cihazı takılı olduğunu belirledi.
Sürücüye 5 bin 539 lira trafik cezası kesildi.
Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen sürücü A.U.T hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel