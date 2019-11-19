Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam öldü
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arbişli köyünde 82 yaşındaki Bünyamin İş, evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Pompalı tüfekle göğsünden vurulan Arbişli, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.