Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam öldü
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Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam öldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

19.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:00
Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam öldü

'nin ilçesinde pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arbişli köyünde 82 yaşındaki Bünyamin İş, evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Pompalı tüfekle göğsünden vurulan Arbişli, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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