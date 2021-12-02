KIRIKKALE - Pompalı tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı - Haberler
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KIRIKKALE - Pompalı tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.D. ile B.Ü. arasında Hacıbey Mahallesi TOKİ Konutlarının yanında tartışma çıktı.

İddiaya göre, kavgaya dönüşen olayda B.Ü, yanındaki pompalı tüfekle S.D'ye ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol bacağından yaralanan S.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan B.Ü, polis ekiplerince yakalandı.

KIRIKKALE - Pompalı tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı

KIRIKKALE - Pompalı tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı

KIRIKKALE - Pompalı tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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