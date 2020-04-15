Kırıkkale'de polisten sağlık çalışanının çocuğuna doğum günü sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale'de polisten sağlık çalışanının çocuğuna doğum günü sürprizi - Haberler
Mehmet Fatih, Kırıkkale, Polis, Güncel

Kırıkkale'de polisten sağlık çalışanının çocuğuna doğum günü sürprizi

Kırıkkale'de polis ekipleri, sağlık çalışanı annesi nöbetçi olduğu için gün boyu eve gelemeyecek olan 7 yaşındaki çocuğa sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

15.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:52
Kırıkkale'de polisten sağlık çalışanının çocuğuna doğum günü sürprizi

Kırıkkale'de polis ekipleri, sağlık çalışanı annesi nöbetçi olduğu için gün boyu eve gelemeyecek olan 7 yaşındaki çocuğa sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yüksek İhtisas Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde çalışan Mehtap Varışlı'nın 7 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih Varışlı'nın doğum günü olduğunu ve annenin, görevinden dolayı gün boyu eve gidemeyeceğini öğrenince sürpriz doğum günü organize etmek istedi.

Doğum günü pastası hazırlatan ve hediye alan polis ekipleri, Mehmet Fatih'in Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine giderek, doğum gününü kutladı. Pasta üzerindeki mumları üfleyen Mehmet Fatih'e hediyesi de verildi.

Polis ekiplerinin sürprizine çok sevinen Mehmet Fatih, ekiplere teşekkür etti.

Baba Abdurrahman Varışlı da Kırıkkale Belediyesinde çalıştığını ve yüksek tansiyon hastası olduğu için dışarı çıkamadığını söyledi.

Oğlunun doğum günü için heveslendiğini dile getiren Varışlı, "Hepinizden Allah razı olsun. Çok sevindik. Oğlum çok istiyordu. Kendisini de polis olmak istiyor. Yunus polisi olup motorla gezmek istiyor." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Haberler
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Koronavirüse yakalanan Juventus'un iki yıldızı tamamen iyileşti Haberler
Koronavirüse yakalanan Juventus'un iki yıldızı tamamen iyileşti
Koronavirüs anketi: Her 4 kişiden 3'ü yasak uygulansın istiyor Haberler
Koronavirüs anketi: Her 4 kişiden 3'ü yasak uygulansın istiyor
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı
Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Haydar Baş Özlem Zengin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Ali Koç Rüştü Reçber Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İnfaz Nisan Milli Kadın
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de polisten sağlık çalışanının çocuğuna doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 16:01:22. #1.15#
title