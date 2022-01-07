Kırıkkale'de polisin durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Ahılı Kavşağı'nda asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, otomobilin içerisinde bir miktar uyuşturucu madde buldu. Olayla ilgili araçta bulunan R.K., gözaltına alındı.