Son dakika! KIRIKKALE - Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika! KIRIKKALE - Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

24.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 23:21

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis aracına çarpan alkollü sürücü, polisin aracın lastiğine ateş etmesi sonucu durduruldu.

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis aracına çarpan alkollü sürücü, polisin aracın lastiğine ateş etmesi sonucu durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine 71 AAJ 055 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan aracın sürücüsü, kovalamaca sırasında Yeşilöz Caddesi'nde ekip aracına çarparak kaçmaya devam edince polis ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı. Araç Bahçelievler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde durdurdu.

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan ve gözaltına alınan sürücü Yaşar Özçelik'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ve trafik kurallarına ihlalden cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, araç içerisinde 3 bidon akaryakıt bulunması üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde bidonlardaki yakıtın kaçak olmadığı anlaşıldı.

Son dakika! KIRIKKALE - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika! KIRIKKALE - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika! KIRIKKALE - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika! KIRIKKALE - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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