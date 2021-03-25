Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü'ye ceza yağdı
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Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü'ye ceza yağdı

25.03.2021 00:55 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:01
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü'ye ceza yağdı

KIRIKKALE'de, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü polis ekipleri tarafından önü kesilerek yakalandı.

KIRIKKALE'de, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü polis ekipleri tarafından önü kesilerek yakalandı. Yapılan testte alkollü olduğu belirlenen sürücüye 6 bin 450 TL ceza uygulanırken, kullandığı otomobil de trafikten men edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde yaşandı. Hilmi U. yönetimindeki 34 UZR 88 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halindeki otomobile çarptı. Cadde üzerinde bulunan kontrol noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayan Hilmi U., Çalılıöz Mahallesine doğru kaçmaya başladı. Sürücü, Ankara Caddesinde sivil polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Hilmi U.'nun, alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü Hilmi U.'ya, alkollü ve çakarlı araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye atmak ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçlarından toplamda 6 bin 450 lira para cezası kesildi. Alkollü sürücünün otomobili de trafikten men edilerek otoparka çekildi.


Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü'ye ceza yağdı
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü'ye ceza yağdı
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü'ye ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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