Kırıkkale'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 1 yaralı
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Kırıkkale'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 1 yaralı

25.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:32
Kırıkkale'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Kırıkkale'de polis merkezi önünde karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Kırıkkale'de polis merkezi önünde karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan G.K. ve A.Y, denetimli serbestlik için imzaya geldikleri polis merkezi önünde karşılaştı.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu G.K, ruhsatsız tabancasıyla A.Y'nin ayağına ve kalçasına ateş etti.

Polis merkezindeki görevli nöbetçi polis tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.

A.Y, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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