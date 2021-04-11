Kırıkkale'de polis ekiplerine sıcak çorba ikramı
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Kırıkkale'de polis ekiplerine sıcak çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kırıkkale'de polis ekiplerine sıcak çorba ikramı

Kırıkkale Belediyesince, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle güvenlik noktalarında nöbet tutan polis ekiplerinde sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Kırıkkale Belediyesince, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle güvenlik noktalarında nöbet tutan polis ekiplerinde sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polis ekiplerine ve kamu görevlilerine Kırıkkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce sıcak çorba ve ekmek ikramı yapıldı. Güvenlik noktalarında vatandaşların huzur ve güvenliği için görev başında olan ekiplerin Polis Haftası da kutlandı.

Kırıkkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celalettin Özel, "Kırıkkale Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatı ile görev başındaki polis memurlarımıza sıcak çorba ikramında bulunmak istedik. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı hafta sonları bizler için sahada bulunan polis memurlarımızın günlerini kutlayarak sıcak çorba ikramında bulunarak her zaman yanlarında olduğumuzun mesajını verdik. Aynı zamanda nöbet başında olan itfaiye, jandarma ve 112 komuta merkezlerini de ziyaret ederek burada görevli kamu görevlilerine ikramlarda bulunarak kendileri ile sohbet etme imkanı bulduk" dedi.

Görev başındaki polisler yapılan ikramdan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu soğuk hafta sonu içimizi ısıtan bu ikramdan dolayı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de polis ekiplerine sıcak çorba ikramı
Kırıkkale'de polis ekiplerine sıcak çorba ikramı
Kırıkkale'de polis ekiplerine sıcak çorba ikramı
Kırıkkale'de polis ekiplerine sıcak çorba ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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