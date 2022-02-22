KIRIKKALE'DE PİKAPTA TAKILI RADAR TESPİT CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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KIRIKKALE'DE PİKAPTA TAKILI RADAR TESPİT CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KIRIKKALE'de, polisin şüphe üzerine durduğu, radar tespit cihazının bulunduğu pikap sürücüsüne 5 bin 539 lira ceza uygulandı.

KIRIKKALE'de, polisin şüphe üzerine durduğu, radar tespit cihazının bulunduğu pikap sürücüsüne 5 bin 539 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphelendikleri pikapı durdurdu. Ekipler, pikap içinde yaptıkları incelemede araçta takılı radar tespit cihazı buldu. Radar tespit cihazına emniyet ekipleri tarafından el konulurken, araç sürücüsü A.U.T.'ye 5 bin 539 TL para cezası kesildi. Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen sürücü A.U.T. hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi

KIRIKKALE'DE PİKAPTA TAKILI RADAR TESPİT CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

KIRIKKALE'DE PİKAPTA TAKILI RADAR TESPİT CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

KIRIKKALE'DE PİKAPTA TAKILI RADAR TESPİT CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Trafik Denetleme, Kırıkkale, Tragger, Ankara, Güncel, Haberler

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