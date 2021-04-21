Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkmasına rağmen bürosunda çalışan avukat, öğrenci yurduna yerleştirildi
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Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkmasına rağmen bürosunda çalışan avukat, öğrenci yurduna yerleştirildi

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkmasına rağmen bürosunda çalışan avukat, öğrenci yurduna yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonucu pozitif çıkmasına rağmen bürosunda çalışırken yakalanan avukat, karantinaya alındı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonucu pozitif çıkmasına rağmen bürosunda çalışırken yakalanan avukat, karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, avukat A.P'nin test sonucunun pozitif olmasına rağmen Ovacık Mahallesi'ndeki bürosunda çalıştığı ihbarı üzerine polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri harekete geçti.

Avukatın ofisine giden ekipler, kapının arkasında saklanan A.P'yi yakaladı.

HES kodu sorgusunda PCR testinin pozitif olduğu tespit edilen avukata karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza yazıldı.

A.P, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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