Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan yolcuya 3 bin 469 lira ceza uygulandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de pozitif çıkan PCR test sonucunu beklemeden yolculuk yapan kişiye 3 bin 469 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, M.C.K, Samsun'da PCR testi verdikten sonra sonucunu beklemeden Balıkesir'e gitmek için bir yolcu otobüsüne bindi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra M.C.K'nin test sonucunun pozitif çıkması üzerine durumu Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim ekiplerince otobüsten indirilen M.C.K'nin yapılan HES kodu sorgulamasında PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 469 lira ceza yazılan M.C.K, karantinaya evinde devam etmesi için özel araçlarıyla Samsun'dan gelen yakınlarına teslim edildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet