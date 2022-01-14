Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan çift yolcu otobüsünde yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan çift yolcu otobüsünde yakalandı

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan çift yolcu otobüsünde yakalandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası süren karı kocaya ve seyahat ettikleri otobüsün firmasına 4 bin 726'şar lira ceza yazıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası süren karı kocaya ve seyahat ettikleri otobüsün firmasına 4 bin 726'şar lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında denetim yaptıkları sırada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan M.T. ile eşi Z.T'nin karantina sürelerinin devam ettiğini ve başkasına ait HES kodu ile bilet aldığını tespit eden ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi görevlilerine haber verdi.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada çiftin PCR testlerinin pozitif olduğu tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 726'şar lira ceza yazılan çift, karantina oteline götürüldü.

Öte yandan, otobüs firmasına da 4 bin 726 lira ceza kesildi.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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