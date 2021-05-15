Kırıkkale'de pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
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Kırıkkale'de pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Kırıkkale'de pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

Kırıkkale'de pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından Kırıkkale'nin farklı noktalarında esnaf, sabah tezgah kuracakları alanlara geldi.

Vatandaşlar, pazar yerlerine HES kodu sorgulamasının ardından alındı.

Polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de pazarda ve çevresinde denetim yaparak vatandaşlara kuralları uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Pazarlarda vatandaşların çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Özellikle insan yoğunluğun en fazla olduğu cumartesi kapalı pazar yerinde, girişteki HES kodu kontrolünün ardından her aileden bir kişi pazar yerine alınıyor.

Ayrıca, pazar yerinin kapasitesi geçen haftaya göre, yüzde 50 azaltıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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