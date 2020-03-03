Kırıkkale'de park ve bahçelere yaz bakımı

03.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:40

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde ve mahallelerdeki park ve yeşil alanlar bahar bakımına alındı.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazlı açıklamada, yaz aylarının vazgeçilmez mekanları olan park ve bahçelerde havaların ısınmasıyla hummalı bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Park ve bahçelerin vatandaşların en büyük sosyal faaliyet alanları olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu mekanların gerekli bakım çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bir günlük stresten bir nebze uzaklaştıkları alanları daha kullanılabilir hale getirmek. Bahar mevsimin gelmesi ile park, bahçe ve yeşil alanların bakıma alınmasının yanı sıra şehir merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçların budanarak gençleştirme çalışmaları da yapılıyor. Aynı zamanda belediyemize ait seramızda bahar mevsiminde dikilecek çiçeklerin yetiştirme çalışmaları da devam ediyor."

Kaynak: AA