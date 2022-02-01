KIRIKKALE - Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
AA, Halil İbrahim İdik - Güncel
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Kırıkkale'de garaj içerisine park edilen otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de garaj içerisine park edilen otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle 285 Sokak'ta bir evin garajında Ömer Bodur'a ait 71 AAC 599 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürüde söndürürken otomobilde hasar meydana geldi.