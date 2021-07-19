Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yanındaki garajda bulunan iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı.

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yanındaki garajda bulunan iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi 928. Sokak'ta Üstün Polat'a ait park halindeki 06 DT 998 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada otomobilin yanındaki garajda bulunan biri küçükbaş iki kurbanlık hayvan da son anda alevlerden kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı
Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı
Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Altuğ Derya Uluğ Hande Erçel Hakan Sabancı
Spor Diego Mehmet Topal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 23:47:19. #1.15#

title