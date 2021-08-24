Kırıkkale'de park halindeki otomobil alev aldı
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Kırıkkale'de park halindeki otomobil alev aldı

Kırıkkale'de park halindeki otomobil alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir otomobil aniden alev alırken yangın büyümeden söndürüldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir otomobil aniden alev alırken yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir tesisin park alanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 7816 plakalı otomobilin motor bölümünden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Otomobilin ön tarafından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederek söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kontrol altına alınan araç yangınında soğutma çalışması yaptı. Yangının büyüyüp yanındaki araçlara sıçramaması olası faciayı engellerken otomobilde maddi hasar oluştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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