KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI - Haberler
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KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, park halindeki yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

KIRIKKALE'de, park halindeki yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi girişinde meydana geldi. Park halindeki 71 K 0059 plakalı yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, minibüsü sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI

KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI

KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI

KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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