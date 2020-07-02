Kırıkkale'de park halindeki minibüs alev alev yandı Kırıkkale'de park halindeki bir minibüs çıkan yangında küle döndü.

Kırıkkale'de park halindeki bir minibüs çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Kırıkkale Sanayi Mahallesi'ndeki 1134. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ş.'ye ait olan 71 DY 065 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, alevler eve sıçramadan minibüsü söndürdü. Kullanılamaz hale gelen minibüsün trafikten men edildiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA