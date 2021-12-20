Kırıkkale'de park halindeki dolmuş yandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de park halindeki dolmuşta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi girişinde, Serkan Okatan'a ait park halindeki 71 K 0059 plakalı dolmuşun motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede aracın diğer kısımlarına da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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