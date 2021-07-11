KIRIKKALE - Park halindeki araç yandı
Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde İlker Köstekli'ye ait park halindeki 05 ABE 75 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen