Kırıkkale'de park halindeki araç yandı
Kırıkkale'de park halindeki hafif ticari araç yandı.
16.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:54
Kırıkkale'de park halindeki hafif ticari araç yandı.
Arpalık Çukuru mevkisi Ahalı köyü yolu üzerinde park halindeki 71 FE 117 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Can kaybının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA