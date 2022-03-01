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Kırıkkale'de park halindeki 3 TIR yandı

Demirören Haber Ajansı, Burak Can - Güncel
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Kırıkkale'de park halindeki 3 TIR yandı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki 3 TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki 3 TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde çıktı. Park halindeki TIR'lardan birinin alev alması ile büyüyen yangın, 2 TIR'a daha sıçradı. TIR'ların yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, Yahşihan Belediyesi ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. TIR'lar kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırıkkale'de park halindeki 3 TIR yandı

Kırıkkale'de park halindeki 3 TIR yandı

Kırıkkale'de park halindeki 3 TIR yandı

Kırıkkale'de park halindeki 3 TIR yandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Kırıkkale, İtfaiye, Ankara, Yangın, Güncel, Haberler

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