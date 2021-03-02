Kırıkkale'de İl Pandemi Kurulu toplandı
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Kırıkkale'de İl Pandemi Kurulu toplandı

02.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:23
Kırıkkale'de İl Pandemi Kurulu toplandı

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamların video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, korona virüs risk haritasında turuncu renk ile yüksek riskli şehirler arasında yer alan kentte, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi. Salgınla mücadelenin aralıksız devam edeceğinin kaydedildiği toplantıda ayrıca kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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