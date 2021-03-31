Kırıkkale'de oyun grupları dezenfekte ediliyor
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Kırıkkale'de oyun grupları dezenfekte ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kırıkkale'de oyun grupları dezenfekte ediliyor

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda vakit geçirebilmeleri için oyun gruplarında düzenli olarak dezenfekte çalışması yürütüyor.

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Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda vakit geçirebilmeleri için oyun gruplarında düzenli olarak dezenfekte çalışması yürütüyor.

Covid-19 salgının devam ederken salgından çocukları korumak için Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelindeki parklarda bulunan oyun gruplarını düzenli olarak titizlikle dezenfekte ediyor. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu sosyal yaşam alanları, camiler, sağlık ocakları, okullar gibi alanlarda dezenfekte çalışmaları yapan Kırıkkale Belediyesi, parklarda eğlenerek vakit geçiren çocuklar için oyun gruplarında temizlik ve dezenfekte mücadelesini sürdürüyor.

Bulaşıcı hastalıkların çocuklar arasında oyun oynarken yayılmasının önlenmesi amacıyla şehir genelindeki oyun ile fitness gruplarında ve oturma alanları dezenfekte edilerek hijyenik ortam sağlanıyor. Ekipler maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek çocukların bu alanları güvenle kullanabilecekleri tüm oyun gruplarında hijyen çalışmalarının periyodik aralıklarla sürdürüldüğünü bildirdi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de oyun grupları dezenfekte ediliyor
Kırıkkale'de oyun grupları dezenfekte ediliyor
Kırıkkale'de oyun grupları dezenfekte ediliyor
Kırıkkale'de oyun grupları dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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