Kırıkkale'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Kırıkkale'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

01.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:58
Kırıkkale'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sait Koç yönetimindeki 06 HA 4583 plakalı otomobille Halil Kaya idaresindeki 35 UN 856 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Fatma (34) ve Battal Gümüş (7) ile Gülcan Koç (40) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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