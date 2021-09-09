Kırıkkale'de otomobilin üzerine yüklediği eşyalarla trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza
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Kırıkkale'de otomobilin üzerine yüklediği eşyalarla trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de otomobiline sığdıramadığı baza, dolap ve sandalyeleri aracın üzerine yükleyen sürücüye ceza yazıldı.

Kırıkkale'de otomobiline sığdıramadığı baza, dolap ve sandalyeleri aracın üzerine yükleyen sürücüye ceza yazıldı.

Bir aracın üzerine yüklenen fazla eşyaların trafikte tehlike oluşturduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında M.D'nin kullandığı 06 HB 972 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler, sürücünün içeriye sığdıramadığı baza, dolap ve sandalyeleri aracın üzerine koyduğunu tespit etti.

Araçtaki fazla eşyaların indirilmesini sağlayan ekipler, sürücüye trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle 314 lira ceza uyguladı.

Öte yandan, sürücünün yanında bulanan kişi, gazetecilere tepki gösterdi.

Kırıkkale'de otomobilin üzerine yüklediği eşyalarla trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza
Kırıkkale'de otomobilin üzerine yüklediği eşyalarla trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza
Kırıkkale'de otomobilin üzerine yüklediği eşyalarla trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza
Kırıkkale'de otomobilin üzerine yüklediği eşyalarla trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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Kırıkkale'de otomobilin üzerine yüklediği eşyalarla trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza - Haberler
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