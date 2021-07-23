Kırıkkale'de otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Kırıkkale'de otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kırıkkale'de otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de, otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de, otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tepebaşı Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde oturan Ceylan İlhan'a ait kedi park halindeki otomobilinin motor kısmına girdi. Kediyi kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmayan İlhan, itfaiye ekiplerinden yardım talep etti.

İtfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştığı sırada kaçan kedi, bir iş yerinin reklam tabelasının arasına sıkıştı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.

Ceylan İlhan, itfaiye ekiplerinin kedisini kurtardığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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