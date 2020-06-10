Kırıkkale'de otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı
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Kırıkkale'de otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kırıkkale'de, otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı
10.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:10

Kırıkkale'de, otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi 614. Sokak'ta, park halindeki 71 AY 555 plakalı otomobilin motor kısmından köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu aracın sahibine ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan köpeğin Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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