KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Turgut E. idaresindeki 46 ABB 479 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde refüjdeki hız uyarı levhasına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ali E, Gökhan K. ve Levent K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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