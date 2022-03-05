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Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

S.P'nin kullandığı 34 EZ 066 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki F.E.E'ye (13) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü, polis merkezine götürüldü.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Otomobil, Polis, Güncel, Haberler

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