Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
S.P'nin kullandığı 34 EZ 066 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki F.E.E'ye (13) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, polis merkezine götürüldü.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel