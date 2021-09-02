Kırıkkale'de otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kırıkkale'de otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırıkkale'de otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobilde 300 uyuşturucu hap bulundu.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobilde 300 uyuşturucu hap bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakeçili-Bala kara yolu Kalankadı mevkisinde devriye kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 300 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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