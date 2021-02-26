Kırıkkale'de otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kırıkkale'de otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 yaralı

26.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:12
Kırıkkale'de otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hamza Şahin (22) idaresindeki 71 FK 557 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bağdat Köprü üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Karamuk'un kullandığı 37 AF 370 plakalı kamyona çarptı.

Kazada otomobil sürücü ve aynı araçtaki Ahmet Çelik (25) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 20:13:29. #1.16#
title