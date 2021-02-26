Kırıkkale'de otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 yaralı
26.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:12
Kırıkkale'de otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hamza Şahin (22) idaresindeki 71 FK 557 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bağdat Köprü üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Karamuk'un kullandığı 37 AF 370 plakalı kamyona çarptı.
Kazada otomobil sürücü ve aynı araçtaki Ahmet Çelik (25) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen