Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

04.11.2019 09:50

Kırıkkale'de otomobilin tıra çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Harun Dikçalı (22) idaresindeki 58 BA 807 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 27. kilometresinde aynı yönde seyreden Cafer Bulut'un kullandığı 06 JTS 68 plakalı tıra çarparak refüje devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Mustafa Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Dikçalı ile otomobildeki Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA