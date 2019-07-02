Kırıkkale'de otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale'den Çorum'a giden Bekir Karagöl yönetimindeki 34 HN 9508 plakalı otomobil, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Bekir Karagöl ile birlikte aynı aileden Seyit Akpınar (41), Deste Akpınar (41), Gizem Akpınar (13) ile İrem Akpınar (11) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı 5 kişi ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: DHA

- Kırıkkale