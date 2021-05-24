Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
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Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Balışeyh ilçesine bağlı Hıdırşıh köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 18 DV 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan E.B. ve Ç.B. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerinde ambulans sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ç.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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