Kırıkkale'de, otomobil sulama kanalına düştü
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Kırıkkale'de, otomobil sulama kanalına düştü

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobil 5 metre yüksekllikten sulama kanalına düştü.

02.07.2020 02:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:52

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobil 5 metre yüksekllikten sulama kanalına düştü. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, otomobil, güçlükle kanaldan çıkartıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 06 BB 3761 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten DSİ'nin sulama kanalına düştü. E.Ö., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde hasar oluştu.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücünün ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Ö., sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, otomobil ise araç kurtarma ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla kanaldan çıkartıldı.

Kırıkkale'de, otomobil sulama kanalına düştü

Kaynak: DHA

Manşet

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