Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

E.D. idaresindeki 06 BE 9514 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 13. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.K. ve Z.N.K. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ben Affleck Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 14:10:10. #1.13#

title