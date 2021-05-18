Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı
Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
N.B. idaresindeki 06 KH 162 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 56. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, araçta bulunan K.B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen