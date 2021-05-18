Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

N.B. idaresindeki 06 KH 162 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 56. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada, araçta bulunan K.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı
Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Lale Karabıyık Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Burak Sergen Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:36:05. #1.16#

title