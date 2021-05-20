Kırıkkale'de otomobil şarampole düştü: 3 yaralı
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Kırıkkale'de otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

Kırıkkale'de otomobil şarampole düştü: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 66 FH 113 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile araçta bulunan Ş.D. ve E.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kırıkkale'de otomobil şarampole düştü: 3 yaralı
Kırıkkale'de otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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