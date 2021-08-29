Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Erdem K. idaresindeki 19 LN 314 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki yolculardan Güller, Ali, Cemanur, Zümra, Samet ve Bircan K. yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen