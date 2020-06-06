Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
06.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:09
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Halil Tatlıer idaresindeki 06 BGC 900 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu 14. kilometrede şarampole devrildi.
Kazada, sürücü, Karabey, Çağlar, Çiçek ve Egemen Tatlıer ile Rukiye Kızgın yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA