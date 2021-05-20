Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de otomobilin şarampol devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin şarampol devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sait E. idaresindeki 66 FH 113 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Şakir D. ve Ercan D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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