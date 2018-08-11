Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
Keskin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Keskin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Yalçın Bazna (34) idaresindeki 23 BN 716 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Nuri (28) ve Ebra (3) Bazna yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.