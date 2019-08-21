Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

21.08.2019 11:26
Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Hasan Arapoğlu idaresindeki 34 DF 657 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Sanayi Kavşağı'nda sağanağın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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